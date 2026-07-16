Vergunning aangevraagd voor overkapping in Hank

In Hank is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een overkapping aan de Margrietstraat.

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De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een overkapping aan Margrietstraat 8 in Hank. De aanvraag is ingediend op 8 juli 2026 en de gemeente verwacht uiterlijk 2 september een besluit te nemen.

Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor bouw- of verbouwprojecten. Als de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dit bekend. Pas vanaf dat moment zijn de bijbehorende documenten in te zien.