Esbeek: Dakvernieuwing aangevraagd voor Spaaneindsestraat 6

Voor een woning aan de Spaaneindsestraat in Esbeek is een vergunning aangevraagd om het dak te vernieuwen en te isoleren.

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Het gaat om een aanvraag voor het ophogen, vernieuwen en isoleren van het dak aan Spaaneindsestraat 6. De gemeente Hilvarenbeek heeft deze aanvraag op 8 juli 2026 ontvangen.

De plannen vallen onder het onderdeel ‘bouwwerk veranderen’. Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen voordat er een beslissing wordt genomen.