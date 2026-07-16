Hilvarenbeek: Aannemersbedrijf wil stalen interieurproducten maken

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend om een aannemersbedrijf aan de Gasthuisweg te veranderen in een bedrijf dat stalen interieurproducten maakt.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een verandering van het gebruik van het pand aan de Gasthuisweg 8, waar nu een aannemersbedrijf gevestigd is, naar een bedrijf dat stalen interieurproducten produceert.

De aanvraag is binnengekomen op 9 juli 2026 en heeft kenmerknummer 1066210. Het verzoek betreft onder andere een bouwactiviteit en het afwijken van de regels in het omgevingsplan. De gemeente Hilvarenbeek zal de aanvraag beoordelen voordat een vergunning wordt verleend.