Geldropseweg krijgt nieuwe inrichting

De gemeente Heeze-Leende werkt aan een herinrichting van de Geldropseweg. Het traject van de rotonde bij de Muggenberg tot aan de kruising met Strabrecht wordt volledig vernieuwd. Ondergrondse en bovengrondse werkzaamheden zorgen voor een complete facelift van de openbare ruimte. De totale lengte van het project is 830 meter.

Gevonden voor jou

De herinrichting van de Geldropseweg in Heeze-Leende is een grote operatie. Naast het vervangen van de riolering worden ook kabels en leidingen vernieuwd. Voor deze ondergrondse werkzaamheden werkt de gemeente samen met onder meer Enexis en Brabant Water.

Bovengronds krijgt de weg een totaal nieuwe uitstraling. De rijbaan, fiets- en voetpaden worden aangepast en ook het groen wordt opnieuw aangelegd. De plannen sluiten aan bij eerdere projecten in de buurt, zoals de herinrichting van de Weibossen en de Engelse Tuin.

Het traject dat onder handen wordt genomen, loopt van de rotonde bij de Muggenberg en Rulselaan tot aan de drempel bij de kruising met Strabrecht. In totaal gaat het om een lengte van 830 meter, waarbij alles van ‘tuin tot tuin’ wordt vernieuwd.

De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden. Het vernieuwen van de Geldropseweg moet zorgen voor een betere infrastructuur en een aantrekkelijke openbare ruimte.