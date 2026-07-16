Café Kerkzicht in Diessen scoort 5e plek in Terras Top 100

Café Kerkzicht in Diessen heeft een 5e plaats behaald in de landelijke Terras Top 100. De vakjury roemt de gastvrijheid en service. Ook wethouder Sjoerd Maillé feliciteerde het team persoonlijk.

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Café Kerkzicht in Diessen heeft een bijzondere prestatie geleverd door als nummer vijf te eindigen in de Terras Top 100 van Misset Horeca. De jaarlijkse ranglijst beoordeelt horecazaken op gastvrijheid, service en uitstraling.

Volgens het juryrapport blinkt het terras uit in oprechte betrokkenheid en snelheid. Gasten worden warm ontvangen en de bestelling staat vaak al op tafel voordat ze er erg in hebben. Daarnaast kreeg het terras veel lof voor het comfort en de sfeer.

Persoonlijke felicitatie

Wethouder Sjoerd Maillé bracht afgelopen dinsdag een bezoek aan Café Kerkzicht om het team en eigenaar Martijn Schilders te feliciteren. Hij sprak zijn trots uit en benadrukte het belang van gastvrijheid en kwaliteit voor de regio. Het resultaat wordt gezien als een erkenning voor het harde werk van het hele team.

Hilvarenbeek scoort dubbel

Naast Café Kerkzicht viel ook Herberg Den Hemel, een andere horecazaak uit de gemeente Hilvarenbeek, in de prijzen. Deze herberg eindigde op de 46e plaats in dezelfde ranglijst. Daarmee staan twee ondernemingen uit Hilvarenbeek in de landelijke top.

Het college van burgemeester en wethouders feliciteerde beide teams met hun prestaties. De gemeente benadrukt dat deze resultaten een bewijs zijn van de hoge kwaliteit en het ondernemerschap in de regio.