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Vergunning verleend voor Kofferbakverkoop in Budel
Vandaag om 13:33
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de Kofferbakverkoop op 6 september aan de Cranendoncklaan in Budel.
Op 14 juli heeft de gemeente Cranendonck besloten een vergunning te verlenen voor de Kofferbakverkoop. Het evenement vindt plaats op 6 september 2026 aan de Cranendoncklaan 21 in Budel. Het besluit is geregistreerd onder dossiernummer 0000491942.
De Kofferbakverkoop is een evenement waarbij particulieren hun spullen verkopen vanuit de kofferbak van hun auto. Het evenement zal plaatsvinden op locatie Budel K 521.
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