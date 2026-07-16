Sinterklaasintocht Wagenberg krijgt vergunning

De burgemeester van Drimmelen heeft toestemming verleend voor de Sinterklaasintocht in Wagenberg op zondag 15 november 2026. Het evenement vindt plaats van tien uur tot kwart voor twaalf ’s ochtends op de parkeerplaats aan de Kerkstraat en volgt een route door het dorp.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 6 juli 2026 verleend onder zaaknummer 2026-0776. De intocht start op de parkeerplaats bij sporthal Driedorp in Wagenberg en volgt een route die vooraf is aangeleverd.

Met deze vergunning kan het evenement plaatsvinden op de genoemde locatie en tijdstip. De Sinterklaasintocht is een jaarlijks terugkerend evenement dat veel bezoekers trekt.