Gemeente Laarbeek biedt hulp bij vergunningsaanvragen

De gemeente Laarbeek biedt vanaf vandaag hulp aan inwoners en bedrijven bij het aanvragen van vergunningen. Tijdens een telefonisch gesprek of afspraak op het gemeentehuis wordt advies gegeven over wat nodig is voor een initiatief.

Gevonden voor jou

Met deze nieuwe service wil de gemeente Laarbeek het vergunningsproces eenvoudiger maken. Inwoners kunnen vragen stellen over onder meer bouwplannen voor woningen of bedrijven, en over projecten in de tuin of op een perceel.

De ondersteuning begint bij algemene vragen, zoals of een vergunning nodig is of hoe het proces werkt. Ook wordt advies gegeven over de Omgevingswet, het indienen van conceptaanvragen en welke informatie aangeleverd moet worden.

Persoonlijk gesprek mogelijk

Wie liever persoonlijk advies wil, kan telefonisch een afspraak maken. Tijdens zo'n gesprek in het gemeentehuis kunnen plannen worden toegelicht met tekeningen, schetsen of andere documenten. Hoe concreter de vraag, hoe gerichter het advies.

De gemeente benadrukt dat deze gesprekken bedoeld zijn als eerste verkenning en er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Voor een formele beoordeling is een officiële aanvraag nodig.

Proefperiode

De nieuwe dienstverlening wordt gestart als proef. Op basis van de ervaringen zal worden bekeken of de service structureel wordt voortgezet. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Laarbeek.