Nieuwe woning gepland aan Hezelaarsestraat in Liempde

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning aan de Hezelaarsestraat 17b in Liempde. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

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Op 10 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor de bouw van een Ruimte voor Ruimte woning in Liempde. Deze woning komt te staan aan de Hezelaarsestraat 17b. De vergunningaanvraag betreft zowel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) als een omgevingsplanactiviteit voor bouwen.

De stukken die horen bij de aanvraag kunnen worden ingezien via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat de vergunning is verleend.