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Acaciaboom in achtertuin Boxtel mogelijk gekapt
Vandaag om 13:43
Er is een vergunning aangevraagd om een acaciaboom te kappen in de achtertuin van een woning aan de Leenhoflaan in Boxtel. De aanvraag is ingediend op 12 juli 2026.
De omgevingsvergunning betreft het verwijderen van een acaciaboom uit de achtertuin aan Leenhoflaan 15 in Boxtel. Het gaat om een aanvraag voor de activiteit kappen.
In dit stadium is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas zodra de vergunning is verleend. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.
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