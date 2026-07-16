Nieuwe kozijnen en voordeur voor woning in Liempde

In Liempde is een aanvraag gedaan voor het vervangen van kozijnen, ramen en de voordeur aan de Dorpsstraat 19.

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Op 11 juli 2026 is een vergunning aangevraagd voor bouwactiviteiten aan de Dorpsstraat 19 in Liempde. Het gaat om het vervangen van de bestaande kozijnen, inclusief ramen en voordeur. Deze aanvraag valt onder de zogenoemde omgevingsplanactiviteit bouwen.

De stukken van de aanvraag zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Zodra de vergunning is verleend, kan er wel een bezwaarschrift worden ingediend.