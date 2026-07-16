Stadhuis Klundert krijgt nieuwe bestemming

Het college van Moerdijk heeft ingestemd met een toekomstplan voor het stadhuis in Klundert. Het gebouw moet onder meer ruimte gaan bieden aan een bibliotheek, toeristisch informatiepunt en trouwlocatie. De plannen vloeien voort uit de centrumvisie die samen met bewoners is opgesteld.

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In 2024 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herbestemming van het monumentale stadhuis in Klundert. Het college van Moerdijk heeft nu groen licht gegeven voor een beleidsmatige toetsing van de voorgestelde functies. Naast een bibliotheek en toeristisch informatiepunt moet er ook plek komen voor de heemkundekring, trouwerijen en flexibele vergaderruimtes.

Het initiatief sluit aan bij de centrumvisie Klundert, die eerder in samenwerking met bewoners is opgesteld. Het doel is om het centrum levendig en gastvrij te maken, met een mix van wonen, winkels en horeca. Het stadhuis speelt hierin een belangrijke rol als historische en toeristische trekpleister.

Toegang voor iedereen

Een van de wensen is om het stadhuis volledig openbaar toegankelijk te maken. Dit betekent dat zowel inwoners als bezoekers er permanent van kunnen genieten. De plannen omvatten niet alleen herbestemming, maar ook restauratie en verduurzaming van het gebouw.

Het project kent echter nog uitdagingen. Zo moeten de financiering, toegankelijkheid en monumentale waarde van het pand verder worden onderzocht. Deze punten worden meegenomen in de afweging voor nieuwe projecten.

Vervolgstappen

Het college van Moerdijk zal binnenkort een beslissing nemen over de verdere uitwerking van de plannen. Pas wanneer een definitieve planning is vastgesteld, wordt duidelijk wanneer de herbestemming van het stadhuis van start gaat.