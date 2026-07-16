15 gemeentelijke bomen mogelijk gerooid in Dongen

In Dongen is een aanvraag ingediend om 15 gemeentelijke bomen te rooien aan de Miet Cornelissenstraat. Deze aanvraag is op 13 juli ontvangen door de gemeente.

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De aanvraag gaat om het kappen van 15 essen, die vallen onder gemeentelijke houtopstanden. Het betreft bomen aan de Miet Cornelissenstraat in Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001152.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de gangbare procedure. Meestal wordt binnen acht weken een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als aanvullende gegevens nodig zijn, kan de beoordeling worden opgeschort.