Gemeentelijke boom in Dongen mogelijk gekapt na schade

De gemeente Dongen heeft een vergunningaanvraag ontvangen om een boom te rooien op de Wilhelminastraat 88. De boom heeft schade door een kolk.

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Op 13 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen om een gemeentelijke boom te kappen vanwege schade door een kolk. Het gaat om een boom op de Wilhelminastraat 88. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001151.

De aanvraag betreft het vellen van houtopstand, wat inhoudt dat de boom volledig wordt verwijderd. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken, of worden opgeschort als extra informatie nodig is van de aanvrager.