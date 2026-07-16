Toestemming voor dakisolatie aan Strausshof 12 in Oosterhout

Het dak van Strausshof 12 in Oosterhout mag aan de buitenzijde geïsoleerd worden. De vergunning hiervoor is op 2 juli 2026 verleend.

Gevonden voor jou

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven om het dak van Strausshof 12 te isoleren aan de buitenzijde. Het besluit is vastgelegd onder zaaknummer 1096513.

De vergunning geldt vanaf de dag van bekendmaking en staat los van eventuele bezwaren. Het isoleren van het dak kan gevolgen hebben voor de energie-efficiëntie van het pand en draagt mogelijk bij aan verduurzaming.