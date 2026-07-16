Vergunningsaanvraag voor container op gemeentegrond in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container op gemeentegrond aan de Griegstraat 3 in Oosterhout.

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De gemeente Oosterhout heeft een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk gebruik van gemeentegrond aan de Griegstraat 3. Het gaat om het plaatsen van een container op deze locatie. De aanvraag is op 8 juli 2026 ingediend en heeft referentienummer 1101180.

Het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld opslag of werkzaamheden. De vergunningaanvraag wordt beoordeeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout.