Vergunningsaanvraag voor verduurzaming 51 woningen in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het verduurzamen van 51 woningen aan de Herendam, Drostendam en Admiraalsdam in Oosterhout. Het betreft een aanvraag die op 6 juli 2026 is ontvangen.

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De aanvraag heeft betrekking op woningen op verschillende adressen in Oosterhout, waaronder de Herendam, Drostendam en Admiraalsdam. Het plan omvat het verduurzamen van in totaal 51 woningen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om energiebesparende maatregelen zoals isolatie of het plaatsen van zonnepanelen.

De aanvraag is op 6 juli 2026 ingediend en wordt nu door de gemeente Oosterhout in behandeling genomen. Het referentienummer van deze aanvraag is 1101043.