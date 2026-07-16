Vergunning voor schaftkeet en toilet in Oosterhout verleend

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor tijdelijk gebruik van gemeentegrond aan de Musschenbroekstraat 20. Het gaat om een schaftkeet en een toilet.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 8 juli 2026 verzonden en heeft zaaknummer 1100352. Deze vergunning maakt het mogelijk om tijdelijk een schaftkeet en toilet te plaatsen op gemeentegrond aan de Musschenbroekstraat 20 in Oosterhout.

Het besluit is direct van kracht vanaf de bekendmaking. Bezwaar maken tegen deze beslissing is mogelijk, maar dat houdt de werking van het besluit niet tegen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout.