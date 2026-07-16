Oosterhout geeft toestemming voor trapopgang met buitenterras

De gemeente Oosterhout heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een trapopgang met buitenterras aan de achterzijde van Mathildastraat 52.

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Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden en heeft betrekking op de locatie Mathildastraat 52, 4901 HC in Oosterhout. De vergunning maakt het mogelijk om aan de achterzijde van het gebouw een trapopgang en een buitenterras te realiseren.

Het plan valt binnen de regels voor omgevingsvergunningen, waarmee de bouw officieel mag starten. Het besluit is meteen van kracht vanaf de dag van bekendmaking.