Appartementen Rulstraat Oosterhout mogen worden gesplitst en verbouwd

De gemeente Oosterhout heeft toestemming gegeven voor het verbouwen en splitsen van appartementen aan de Rulstraat 11. Het besluit is op 30 juni 2026 verzonden en treedt direct in werking.

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De omgevingsvergunning voor de plannen aan de Rulstraat 11, in het centrum van Oosterhout, is verleend. Het gaat om het verbouwen en splitsen van de appartementen op deze locatie. Het proces is geregistreerd onder zaaknummer 1074517.

De vergunning maakt het mogelijk om de woonruimte anders in te delen. Hoewel het besluit per direct geldt, zijn er nog mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. Belanghebbenden kunnen een voorlopige voorziening aanvragen via de rechter om de uitvoering te pauzeren, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.