Kozijn in voorgevel Rotselaar 17 mag worden aangepast

Er is toestemming verleend voor het aanpassen van een kozijn in de voorgevel van een woning aan Rotselaar 17 in Oosterhout. Het besluit is op 8 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het veranderen van een kozijn in de voorgevel van de woning aan Rotselaar 17, 4907 LJ Oosterhout. De aanvraag heeft het zaaknummer 1101125 en is inmiddels goedgekeurd.

Dit besluit is op 8 juli 2026 bekendgemaakt en treedt per direct in werking. Het aanpassen van het kozijn kan nu volgens de vergunning uitgevoerd worden.