Vergunningsaanvraag voor bedrijfshal aan Zeilmakerijweg

Er is een vergunning aangevraagd voor een inrit en nieuwbouw van een bedrijfshal met kantoor aan de Zeilmakerijweg in Oosterhout.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 7 juli 2026 ontvangen. Het betreft de bouw van een bedrijfshal met kantoor en de aanleg van een bijbehorende inrit op de locatie aan de Zeilmakerijweg.

Meer informatie over de plannen kan digitaal worden opgevraagd bij het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout. Daarbij moet het referentienummer 1101186 worden vermeld.