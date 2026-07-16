Vergunningsaanvraag voor gevelwijziging in Oosterhout

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van een kozijn aan de Rotselaar 17 in Oosterhout. Deze aanvraag is op 12 mei 2026 ontvangen.

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De eigenaar van het pand aan de Rotselaar 17 in Oosterhout wil een kozijn in de voorgevel veranderen. Hiervoor is een vergunning nodig, die in mei is aangevraagd.

Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee de gemeente beoordeelt of de wijziging voldoet aan de regels voor bouw en omgeving. Het referentienummer van de aanvraag is 1101125.