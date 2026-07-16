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Nieuw verenigingsgebouw gepland op sportpark in Bladel

Vandaag om 14:28

De gemeente Bladel heeft een aanvraag ontvangen voor een nieuw verenigingsgebouw op sportpark de Smagtenbocht aan de Egyptischedijk.

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Op sportpark de Smagtenbocht in Bladel wordt mogelijk een nieuw verenigingsgebouw gerealiseerd. De gemeente ontving op 13 juli een vergunningsaanvraag voor het project. Het gebouw is gepland aan de Egyptischedijk 11 en heeft als zaaknummer ZBLA2026-001199.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Mocht de vergunning worden verleend, volgt een nieuwe publicatie met verdere details. Voorlopig liggen de documenten nog niet ter inzage en is reageren niet mogelijk.

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