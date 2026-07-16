Zeskamp in Bavel krijgt groen licht met evenementenvergunning

De Zeskamp van Stichting Bavel 10+ mag doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend voor het evenement op 6 september bij de Kapittelhof in Bavel.

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Het evenement vindt plaats op zondag 6 september van één uur 's middags tot vijf uur 's middags. De locatie is de Kapittelhof, een bekende plek in het dorp Bavel.

De vergunning is op 10 juli verzonden en heeft het kenmerk Z2026-003571. Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Bavel 10+ en omvat een zeskamp, een sportieve activiteit waarbij teams tegen elkaar strijden in verschillende spellen.

Meer informatie over de vergunning is digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Breda.