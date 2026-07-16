Sloopmelding geaccepteerd voor uitbreiding huisartsenpraktijk in Asten

De gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor werkzaamheden aan een huisartsenpraktijk aan de Lienderweg.

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In Asten is een sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor de uitbreiding en aanpassing van de huisartsenpraktijk aan de Lienderweg 38. De melding, met kenmerk 2026062501540, werd op 25 juni 2026 ontvangen en op 30 juni 2026 officieel geaccepteerd.

Het gaat om het slopen van delen van het pand om ruimte te maken voor de geplande aanpassingen. Volgens de gemeente is dit geen formeel besluit, wat betekent dat er geen mogelijkheid is tot bezwaar, beroep of een voorlopige voorziening. Verdere informatie over de locatie kan worden opgevraagd bij de gemeente.