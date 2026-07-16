Vergunning aangevraagd voor tijdelijke woonunit in Heusden

Er is een aanvraag gedaan om de vergunning voor een tijdelijke woonunit in Heusden te verlengen. Het gaat om de locatie 't Hoekske 10b. De aanvraag is op 9 juli 2026 ingediend.

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De gemeente Asten heeft een aanvraag ontvangen voor het verlengen van de vergunning voor een tijdelijke woonunit. Deze woonunit staat op het adres 't Hoekske 10b in Heusden. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2026070900633.

Dit is een kennisgeving van de aanvraag. Op dit moment kan nog geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. In een latere bekendmaking over de vergunning zal worden aangegeven hoe men op het besluit kan reageren.