Nieuwe loods gepland aan Hoog Munsel in Boxtel

Bij Hoog Munsel 9 in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe loods. Het gaat om vervanging van bestaande gebouwen.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het bouwen van een loods op het adres Hoog Munsel 9 in Boxtel, ter vervanging van bestaande gebouwen.

De vergunning valt onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen'. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dat kan pas als de vergunning daadwerkelijk wordt verleend.