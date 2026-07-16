Holzken Fightnight krijgt groen licht in Helmond

De gemeente Helmond heeft een evenementenvergunning verleend voor de Holzken Fightnight. Dit sportevenement vindt plaats op 10 en 11 juli aan de Icarusstraat.

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De vergunning voor de Holzken Fightnight is op 8 juli 2026 verleend door de gemeente Helmond. Het evenement wordt gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli aan de Icarusstraat. De organisatie heeft nu officieel toestemming om dit sportevenement te organiseren.

De Holzken Fightnight is een evenement waarbij vechtsport centraal staat. Het vindt plaats op een specifieke locatie in Helmond. De verleende vergunning maakt het mogelijk om alle benodigde voorbereidingen te treffen voor een vlekkeloos verloop.