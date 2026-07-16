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Vergunning aangevraagd voor kamerbewoning in Helmond
Vandaag om 14:45
Er is een aanvraag ingediend voor kamerbewoning aan de Drenthehof 67 in Helmond. Het gaat om huisvesting voor twee tot vier personen. De aanvraag werd op 9 juli 2026 ingediend en ligt niet ter inzage.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het gebruik van de woning aan de Drenthehof 67 voor kamerbewoning door twee tot vier personen. Helmond is hiermee bezig volgens de gebruikelijke procedures.
Het college van burgemeester en wethouders neemt nog een besluit over deze plannen. Pas daarna kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Over verleende vergunningen wordt later afzonderlijk gepubliceerd.
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