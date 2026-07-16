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Helmond: Aanvraag voor kavelsplitsing en woningtransformatie
Vandaag om 14:45
Er is een vergunning aangevraagd voor het splitsen van een kavel en het ombouwen van een bijgebouw tot woning aan de Kanaaldijk N.W. 47 in Helmond.
Op 6 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning aan de Kanaaldijk N.W. 47 in Helmond. Het gaat om het splitsen van een kavel en het transformeren van een bestaand bijgebouw tot een woning.
De plannen zijn op dit moment uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Het college van burgemeester en wethouders moet eerst een besluit nemen voordat er eventueel bezwaren kunnen worden ingediend. Zodra de vergunning is verleend, wordt dit gepubliceerd.
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