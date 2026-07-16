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Uitbreiding hoogspanningsstation Helmond aangekondigd
Vandaag om 14:45
In Helmond is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation aan Varenschut 4. Deze aanvraag is op 10 juli ingediend en betreft een kennisgeving.
De plannen voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation aan Varenschut 4 in Helmond zijn nog niet definitief. Het gaat om een ingediende aanvraag die op dit moment niet ter inzage ligt. Het college van burgemeester en wethouders neemt eerst een beslissing voordat er verdere stappen worden gezet.
Pas na besluitvorming kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Als de vergunning wordt verleend, zal dit openbaar bekend worden gemaakt.
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