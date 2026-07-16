Vergunning aangevraagd voor dakkapellen in Helmond

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Krommeweg 7 in Helmond. De aanvraag werd ingediend op 6 juli en betreft een standaard procedure.

Gevonden voor jou

De plannen zijn onderdeel van een omgevingsvergunning en liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend zodra het college een besluit heeft genomen over de aanvraag.

Helmond publiceert verleende vergunningen na afloop van de besluitvorming. Voor kapvergunningen, zoals bij onderhoudskap, zijn aparte procedures van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op de gemeentelijke website.