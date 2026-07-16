De gemeente Heeze-Leende heeft een omgevingsvergunning verleend voor Valkenswaardseweg 46 in Leende. Het besluit is op 14 juli genomen en gaat over een buitenplanse activiteit die afwijkt van de ruimtelijke ordening.

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De vergunning betreft een activiteit die niet binnen het bestaande bestemmingsplan past. Het gaat om handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening. De gemeente heeft het besluit genomen op basis van zaaknummer 441022.

De stukken liggen vanaf 15 juli zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Heeze-Leende. Belangstellenden kunnen de vergunning ook per e-mail opvragen bij de gemeente.