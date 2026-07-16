Vergunning voor vellen van bomen in Heeze geweigerd

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunningsaanvraag voor het kappen van bomen op de Zegge 20 afgewezen. Het besluit werd genomen op 14 juli.

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Het gaat om een aanvraag voor het vellen van houtopstanden op een locatie aan de Zegge 20 in Heeze. De vergunning is niet verleend, zo blijkt uit het besluit dat deze week is genomen.

Volgens de gemeente omvat het besluit alleen het kappen van bomen. Het dossier is vanaf 15 juli ter inzage op het gemeentehuis. De gemeente geeft geen verdere toelichting op het besluit.