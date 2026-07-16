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Toestemming voor TMS braderie in Geldrop op 3 en 4 oktober

Vandaag om 14:54

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft toestemming gegeven voor de TMS braderie op 3 en 4 oktober 2026. De braderie vindt plaats aan Bleekvelden 21 in Geldrop.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de braderie is op 13 juli 2026 verleend. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers op beide dagen genieten van kraampjes en activiteiten op de genoemde locatie.

De braderie wordt georganiseerd onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. De exacte tijden en invulling van het programma zijn op dit moment nog niet bekend.

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