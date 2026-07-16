Vergunning voor rookkanaal aan zijgevel in Klundert verleend

De gemeente Moerdijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een rookkanaal langs de zijgevel van een pand aan De Flank 22 in Klundert. Het besluit is op 14 juli 2026 verstuurd.

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De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een rookkanaal te installeren aan de zijkant van het gebouw aan De Flank 22 in Klundert. Volgens de gemeente treedt het besluit in werking de dag na bekendmaking.

Het rookkanaal zal zorgen voor een veilige afvoer van rook, bijvoorbeeld van een haard of kachel. De vergunninghouder mag met de uitvoering starten, ook als er bezwaar wordt gemaakt. De bezwaartermijn is zes weken en begon op 15 juli 2026.