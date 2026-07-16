Nieuw woonhuis met garage aangevraagd in Veldhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woonhuis met garage aan de Sint Jorisstraat 17 in Veldhoven.

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Op 13 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een woonhuis met garage op het adres Sint Jorisstraat 17, 5509 LA in Veldhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01241.

De aanvraag is niet openbaar in te zien, maar kan op verzoek worden bekeken. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is pas mogelijk zodra er een besluit is genomen.