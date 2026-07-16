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Dakkapel wordt vervangen aan woning in Veldhoven

Vandaag om 14:56

In Veldhoven is een aanvraag ingediend om de dakkapel aan de zijgevel van een woning te vervangen.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 14 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Weldsehei 6 in Veldhoven, waar de dakkapel op de linkerzijgevel vervangen zal worden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01242. Inzage in de details van de aanvraag is mogelijk, maar alleen op verzoek. Contact hierover kan worden opgenomen met het team vergunningen via de gemeente.

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