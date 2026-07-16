Vergunning verleend voor restauratie klooster en kapel in Uden

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de restauratie van een voormalig kruisherenklooster en kapel aan het Lieve Vrouwenplein in Uden.

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Het besluit is op dinsdag 14 juli 2026 genomen en betreft een monumentale locatie aan het Lieve Vrouwenplein 2 en 44 in Uden. De vergunning heeft betrekking op de bouwactiviteit en de restauratie van het rijksmonument. Hiermee krijgt het klooster en de kapel een opknapbeurt volgens het omgevingsplan.

De stukken rondom de vergunning zijn vanaf 14 juli beschikbaar. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de gemeente Maashorst om meer informatie te krijgen over de aanvraag. Het besluit is van kracht, tenzij er bezwaar wordt ingediend binnen zes weken na verzending.