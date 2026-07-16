Vergunning aangevraagd voor woninguitbreiding in Hank

In Hank is een vergunning aangevraagd voor het uitbouwen van een woning aan de Halifaxstraat. De gemeente Altena heeft de aanvraag op 13 juli ontvangen en verwacht uiterlijk 7 september een besluit te nemen.

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De aanvraag betreft een woninguitbreiding aan de Halifaxstraat 15 in Hank. Een omgevingsvergunning is nodig voor aanpassingen zoals bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aanleggen. Het doel hiervan is om mogelijke veranderingen in de omgeving inzichtelijk te maken.

De gemeente Altena publiceert na een besluit over de vergunning nieuwe informatie. Tot die tijd kun je de aanvraag bekijken of vragen stellen. Meer informatie over dit proces is te vinden via de gemeentelijke website of telefonisch via 0183 – 51 61 00.