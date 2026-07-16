Twee auto's botsen op kruispunt in Sint-Oedenrode: twee gewonden

Twee auto’s zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op een kruising in Sint-Oedenrode. Twee inzittenden raakten daarbij gewond. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging rond halftwee mis op de kruising van de Boxtelseweg met de Gemondsedijk en de N618. Meerdere politieagenten, twee ambulances en een weginspecteur van de provincie kwamen naar de plek van het ongeluk.

Na de botsing kwam een van de auto's in de sloot tot stilstand. Beide wagens liepen veel schade op. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. De weg richting was na het ongeluk afgesloten.