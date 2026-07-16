Gemeente Breda stopt behandeling aanvraag voor dakkapel

De gemeente Breda heeft de aanvraag voor een dakkapel aan de Brederostraat beëindigd. De aanvraag kon niet worden beoordeeld door ontbrekende gegevens. Er kan een nieuwe aanvraag worden ingediend.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning betrof het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Brederostraat in Breda. Door een gebrek aan informatie kon de gemeente Breda geen besluit nemen en is de aanvraag stopgezet.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouwwerkzaamheden. Als de aanvrager een nieuwe aanvraag indient, wordt deze opnieuw beoordeeld en gepubliceerd. Het kenmerk van de oorspronkelijke aanvraag is Z2026-002899.