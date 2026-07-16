Zorgloket Loon op Zand vrijdag niet telefonisch bereikbaar

Het Zorgloket in Loon op Zand is vrijdag 17 juli niet telefonisch bereikbaar. Dit komt door een beperkte personele bezetting. Vragen kunnen per e-mail worden gestuurd of via een terugbelverzoek.

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Vanwege een lagere bezetting is het Zorgloket in Loon op Zand vrijdag niet beschikbaar voor telefonische hulp. Mensen die een vraag hebben, kunnen deze per e-mail stellen of een terugbelverzoek achterlaten.

Het loket belooft zo snel mogelijk contact op te nemen met iedereen die een vraag indient. Vanaf maandag 20 juli geldt weer de reguliere telefonische bereikbaarheid.

Het Zorgloket biedt normaal gesproken ondersteuning aan inwoners van de gemeente Loon op Zand en is bereikbaar voor uiteenlopende hulpvragen. Door de tijdelijke aanpassing wordt gevraagd om begrip van de inwoners.