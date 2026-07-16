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Berk in Boxtel mogelijk gekapt

Vandaag om 15:45

Er is een vergunning aangevraagd om een berk te rooien aan de Mgr.Wilmerstraat in Boxtel.

Gevonden voor jou

Op 13 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een berk aan de Mgr.Wilmerstraat 3 in Boxtel. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig, omdat het verwijderen van bomen impact heeft op de omgeving.

De aanvraag wordt behandeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Pas na goedkeuring van de vergunning is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing.

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