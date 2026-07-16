Mobiel puinbreken van 6000 ton in Geffen gemeld

In Geffen is een melding gedaan voor het mobiel breken van 6000 ton puin. Dit gebeurt op de Beekschehoevestraat 8. De melding is op 18 juni ontvangen door de Gemeente Oss.

Gevonden voor jou

Het gaat om het breken van steenachtige materialen met een mobiele machine. Mobiel puinbreken betekent dat bouw- en slooppuin op locatie wordt fijngemaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Deze methode wordt vaak toegepast om recycling op de bouwplaats mogelijk te maken.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/508026 en DSO-kenmerk 2026061800983. Volgens de regels kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.