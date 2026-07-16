Bos in Schijndel wordt gekapt en herplant

De gemeente Meierijstad heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het kappen en herplanten van een bos op perceel Schijndel sectie N nummer 457.

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Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag gekregen voor het aanpassen van een bos op het genoemde perceel. Het gaat om het kappen van bomen en het aanplanten van nieuwe exemplaren. Dit proces valt onder een omgevingsvergunning.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de termijn tijdelijk worden opgeschort. Het geregistreerde zaaknummer voor de aanvraag is OW-2026-3314.