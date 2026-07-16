Straatfeest Brucknerstraat Schijndel op 26 september goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft de melding voor een straatfeest in de Brucknerstraat, Schijndel op 26 september 2026 goedgekeurd.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli 2026 besloten om de melding van het evenement aan te nemen. Het straatfeest zal plaatsvinden in de Brucknerstraat in Schijndel.