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Straatfeest Brucknerstraat Schijndel op 26 september goedgekeurd
Vandaag om 15:52
De gemeente Meierijstad heeft de melding voor een straatfeest in de Brucknerstraat, Schijndel op 26 september 2026 goedgekeurd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 juli 2026 besloten om de melding van het evenement aan te nemen. Het straatfeest zal plaatsvinden in de Brucknerstraat in Schijndel.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3386. Het besluit is op dezelfde dag verzonden. Het feest vindt plaats op zaterdag 26 september.
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