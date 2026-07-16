Wielertijdrit Sint-Oedenrode: vergunning aangevraagd

Op 13 juli heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor de wielertijdrit op 6 september in Bikkelkampen, Sint-Oedenrode.

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De wielertijdrit in Bikkelkampen, Sint-Oedenrode, staat gepland voor zondag 6 september 2026. Hiervoor is een evenementenvergunning aangevraagd bij de gemeente Meierijstad. Deze aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure, waarbij de gemeente doorgaans binnen acht weken na ontvangst een besluit neemt. De termijn kan één keer worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3384. Dit nummer kan worden gebruikt voor correspondentie met de gemeente. Het evenement belooft een sportieve dag te worden, afhankelijk van goedkeuring van de vergunning.