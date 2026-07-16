Omgevingsvergunning voor bedrijfshal aan Edisonweg in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfshal en het maken van een uitweg aan de Edisonweg in Schijndel.

Gevonden voor jou

Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Edisonweg 8.01 tot en met 8.52 in Schijndel. Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een bedrijfshal en het aanleggen van een uitweg.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-0360. Dit besluit is op dezelfde dag verzonden. Het betreft een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.